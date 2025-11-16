通算17アンダーで優勝し、トロフィーを手に笑顔の金子駆大＝太平洋クラブ御殿場三井住友VISA太平洋マスターズ最終日（16日・静岡県太平洋クラブ御殿場＝7262ヤード、パー70）首位から出た金子駆大が2バーディー、ボギーなしの68で回り、通算17アンダーの263で5月のツアー初優勝に続く2勝目を挙げた。賞金4千万円を獲得し、賞金ランキングのトップに浮上した。6打差の2位は李尚熹（韓国）。通算10アンダーの3位は吉田泰基で、9