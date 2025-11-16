小中高生が描いた少年少女の非行防止を訴えるポスターの展示会が開かれました。ポスターに描かれているのは、闇バイトの勧誘に注意を呼びかける言葉です。このイベントは警視庁の主催で毎年行われているもので、今回は都内の小学生から高校生の作品およそ250点が練馬区のショッピングセンターに展示されています。小学生は「万引き」や「いじめ」など、中高生は「インターネットのルールとマナー」や「闇バイト」をテーマに作成し