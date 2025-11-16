明日(17日)午後から明後日(18日)にかけて、北海道付近は冬型の気圧配置が強まり、上空には12月上旬から中旬並みと、この時期としては強い寒気が入るでしょう。この影響で日本海側などで大雪やふぶきとなるおそれがあり、交通機関に影響の発生する可能性があります。最新の気象情報に注意して下さい。今日(16日)の晴天から一転明日(17日)から明後日(18日)は天気荒れるおそれ今日(16日)の北海道付近は、本州方面に中心を持つ高気圧