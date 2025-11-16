警察はスピード違反をして追跡中の捜査車両から逃げた原付バイクが事故を起こしたと発表しました。警察によりますと11月15日午後11時55分頃高知県高知市本町の電車通りで高知市内の16歳の男子高校生が運転する原付バイクがスピード違反したのを交通取り締まり中の覆面パトカーが見つけ、停止を求めました。しかし、男子高校生はそのまま逃走し、警察は700㍍ほど追跡した後事故を回避するため追跡をやめ、