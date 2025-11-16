◆天皇杯▽準決勝町田―ＦＣ東京（１６日・国立）Ｊ１町田はＦＣ東京に０―０で９０分を終了し、延長戦に突入した。この試合の前哨戦となった９日の第３６節では０―１で敗北。同試合に続き、ＤＦ望月ヘンリー海輝をＣＢ、ＭＦ中山雄太がボランチで起用。前節ベンチスタートのＦＷ藤尾翔太も先発に名を連ねた。ＦＣ東京はＭＦ俵積田晃太がベンチ外となり、前節で決勝点を決めたＭＦ安斎颯馬が先発。離脱していたＦＷマルセ