◇ＪＦＬ第２９節ＹＳＣＣ横浜３―２アトレチコ鈴鹿（１６日・上野公園陸上競技場）ＪＦＬのアトレチコ鈴鹿の元日本代表ＦＷ三浦知良が、ホーム最終戦のＹＳＣＣ横浜戦でベンチ入りし、２―３とリードされた後半４８分から途中出場。５試合連続出場となり、自身が持つリーグ最年長出場記録を５８歳２６３日に更新したが、得点とはならなかった。チームは２―３で敗れ、ＪＦＬを残留を決めることはできなかった。カズはスーパ