◇ムロオ関西大学ラグビー第6節（2025年11月16日兵庫・神戸ユニバー記念競技場）京産大は28―22で関学大を下し、開幕6連勝を飾った。前半は12―12で折り返し、後半に一度はリードされる苦しい展開。だが、15―19で迎えた後半12分にラインアウトからモールを組み、HO平野龍（4年＝札幌山の手）がトライを奪って逆転する。その後はSH高木城治（3年＝東福岡）が2本のPGを決めて加点し、粘る関学大を振り切った。プレイヤー