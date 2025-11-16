国内フリーエージェント（FA）権を行使した日本ハムの石井一成内野手（31）が16日までに自身のインスタグラムを更新。子供の誕生を報告した。「ようこそ石井家へ」とつづり、大人の指を握る赤ちゃんの手のショットをアップ。ハッシュタグでは「出産お疲れ様」「ありがとう」と子供が誕生したことを伝えた。石井は9年目の今季は108試合に出場して打率・259、6本塁打、30打点、8犠打をマーク。1〜9番の全打順でスタメン出場