長野県松本市のJR松本駅で、およそ40年にわたって親しまれてきた自動アナウンスが16日で終了するのを前に、駅には別れを惜しむ人たちが訪れています。「まつもとぉ〜まつもとぉ〜」語尾を伸ばすのが特徴的なJR松本駅の到着アナウンス。声の主は声優の沢田敏子さんで、JR東日本によりますと1985年ごろから使用されてきましたが、音声機器の老朽化に伴い、17日から別の音声に切り替わります。愛知から来た人「なくなるというのをつい