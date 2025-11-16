ミュージシャン・俳優のGACKTさんが自身のＸを更新。冬の時期を自己変革のチャンスと捉えるよう促す投稿をし、注目を集めています。 【写真を見る】【 GACKT 】 「冬は修行にぴったりの季節。この厳しい時期だからこそ、厳しいことを習慣にしてしまえばあとは楽」「この冬で自分を変えてみろ。絶好のチャンスだぜ」GACKTさんは、あるダイレクトメッセージをきっかけに投稿。「寒いと色々とやる気が下がるから、カツを入れて欲