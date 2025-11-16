悪性リンパ腫の初期症状とは？Medical DOC監修医が解説します。気になる症状がある場合は迷わず病院を受診してください。 ※この記事はMedical DOCにて『「悪性リンパ腫を疑う3つの初期症状」はご存知ですか？子どもの場合も医師が解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修医師：杉山 圭司（医師） 2011年、東海大学卒業。卒業後は国立病院機構名古屋医療センター（腫瘍内科）、東京