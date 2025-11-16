静岡県掛川市の民家の冷凍庫から女児の遺体が見つかった事件で、女児の首に絞められたような痕が残っていたことが捜査関係者への取材でわかった。県警は１４日、母親の無職川口陽子容疑者（３７）（同市大坂）を殺人容疑で静岡地検浜松支部に送検した。県警によると、川口容疑者は９月中旬、同居する娘の晶子ちゃん（５）を窒息させて殺害した疑い。県警は認否を明らかにしていない。遺体は発見時、死後数日が経過していた。