¡þ»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º2025ÆüËÜ11¡¼4´Ú¹ñ(15Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à)»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ½é¤Î¹ñºÝ»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿DeNA¤ÎÀÐ¾åÂÙµ±Áª¼ê¡£4²ó¤ËËÒ½¨¸çÁª¼ê¤ÎÂåÁö¤È¤·¤ÆÁ÷¤é¤ì¤ë¤È¡¢¤¹¤«¤µ¤ºÅðÎÝ¤ò·è¤á¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¤ÎÂÇÀÊ¤Ç¤â½é°ÂÂÇ¤È¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢3¤Ä¤Î¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤òÁª¤Ö¤Ê¤É¡¢Á´ÂÇÀÊ¤Ç½ÐÎÝ¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤¤¤¤¶ÛÄ¥´¶¤Ç¡¢¤Ç¤­¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»î¹ç¸å¤Ë¸ì¤Ã¤¿ÀÐ¾åÁª¼ê¡£2¤Ä¤ÎÅðÎÝ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ë