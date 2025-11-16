今年７月の参院選（日本維新の会・比例区）で初当選した石平議員（６３）が１６日、読売テレビ「そこまで言って委員会ＮＰ」に出演。中国からの制裁措置について語った。石氏は評論家時代、同番組にたびたび出演しており、『議長』の黒木千晶アナウンサーから「遅くなってしまいましたが、おめでとうございます」と迎えられ、「（議員に）なってしまいました」と照れ笑い。中国外務省は９月、石氏に対し、台湾やチベット問題