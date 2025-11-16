ピッチャー返しは足に当たった？打者ムン・ヒョンビンの見解野球日本代表「侍ジャパン」は15日、東京ドームで強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本vs韓国」の第1戦を戦い11-4で圧勝した。ただ、この試合中には、微妙な判定がいくつか発生。安打が1本“消えた”形になった韓国の21歳、ムン・ヒョンビン外野手は「誤審は試合の一部だとわかってはいますが…」と、悔しさをかみ殺していた。問題の場面は、3-3の同点で