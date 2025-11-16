【モデルプレス＝2025/11/16】元モーニング娘。の生田衣梨奈が11月15日、自身のInstagramを更新。ヘアカットを報告し、注目を集めている。【写真】元モー娘。「印象変わる」バッサリカットの新ヘア◆生田衣梨奈、30cmカットの新ヘアスタイル披露生田は「NEW KAWAII 30センチくらい切った！」とコメントを添え、最新ショットを公開。これまで胸の下まであったロングヘアを、肩にかかる程度のセミロングへと大胆にカットした姿を披露