シンガー・ソングライターの長渕剛（69）が16日、自身のインスタグラムを更新。15日に愛知・ポートメッセなごや 第1展示館で開催予定だった公演を体調不良のため当日に中止したことについて「ほんとに申し訳ないです」と謝罪した上で、体調不良の原因を「脱水とめまい」と明かした。現在、体調は回復しており、16日に同所で行う公演は予定通り開催する。 【写真】「今日は大丈夫だ！」力強い笑顔の長渕剛、回