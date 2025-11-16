女優の郄石あかりが主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜・前８時）は１７日に、第３６話が放送される。その内容は…。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）家族公認のもと、ヘブン（トミー・バストウ）の女中となった、トキ（郄石あかり）。しかし、錦織（吉沢亮）が原因で広まった誤解のせいで、ヘブンはトキに対して気まずさを感じていた。その空気に耐えかねたヘブンに、トキは「