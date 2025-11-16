福間香奈倉敷藤花将棋の第33期倉敷藤花戦3番勝負の第3局は16日、岡山県倉敷市で指され、先手の福間香奈倉敷藤花（33）が91手で挑戦者の伊藤沙恵女流四段（32）を破り、2勝1敗で防衛、11連覇を果たした。倉敷藤花の獲得は通算16期となった。福間倉敷藤花はこれで清麗、女王、女流王座、女流名人、女流王位と合わせ六冠を維持。自身が持つ最多記録の通算タイトル獲得数を66期に伸ばした。伊藤女流四段は2期連続の挑戦だったが