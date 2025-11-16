2026年の夏に予定されているW杯。すでに日本代表は出場を決めているが、欧州予選はまだ試合が残っている。グループIはノルウェー代表が首位に。14日に行われたエストニア戦ではエースであるアーリング・ハーランドが2ゴール。4-1で勝利し、7戦7勝と強さを見せた。最終節は2位イタリア代表との対戦が予定されているが、得失点差でノルウェーが大きくリードしており、勝利、もしくは引き分けでW杯出場が決まる。もしイタリアに敗れた