◆大相撲九州場所８日目（１６日・福岡国際センター）西幕下２４枚目の竜翔（追手風）が４連勝で勝ち越した。東同３３枚目・阿蘇ノ山（境川）との熊本出身対決を制した。１６８キロと馬力のある相手に押し込まれたが、土俵際を残して下手出し投げ。「自分でも残せてビックリ」と驚いた。２歳違いの同郷の先輩との全勝同士の取組は「気まずかったけれど楽しかった」と振り返った。尾上親方（元小結・浜ノ嶋）のおいで、すでに引