全国高校サッカー選手権鹿児島県大会は16日、決勝戦が行われ、神村学園が鹿児島城西に3対0で勝利。2年ぶり12回目の全国大会出場を決めました。神村学園は夏のインターハイで全国初優勝を果たしていて、2冠を狙います。