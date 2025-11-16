◇大相撲九州場所８日目（１６日、福岡国際センター）東幕下２２枚目・矢後（押尾川）が東１９枚目・御雷山（みかづちやま、錣山）にすくい投げで敗れ、１勝３敗となった。待ったの後の立ち合いで立ち遅れたのが最後まで響いた。相手にもろ差しを許し、両かいな（腕）を抱えて左右に振ったが、すくい投げで腹ばいになった。「少し立ち遅れた？はい。両脇が甘かった？はい。いいところがなかったです」と声を絞り出した。