◆大相撲▽九州場所８日目（１６日、福岡国際センター）西幕下１７枚目・炎鵬（伊勢ケ浜）が、西幕下２０枚目・豪ノ湖（武隈）を寄り倒して、３勝１敗とした。「立ち合いで中に入ってからが遅かった。早い攻めを心がけないと」と振り返った。勝ち越しに王手を掛け「そこは一日一日積み重ねていった結果。楽しみつつやってきたい」と話した。