神戸マラソンのスタート前、復興の象徴のヒマワリを表した黄色の手袋を掲げるランナー＝16日午前、神戸市中央区1995年に発生した阪神大震災の復興支援に対する「感謝と友情」をテーマにした神戸マラソンが16日、神戸市などで開かれた。13回目となる今年はコースが大きく変更。参加した約2万人が震災から再生した街並みを快走した。ランナーは復興の象徴のヒマワリを表した黄色の手袋を着け、午前9時ごろの号砲を合図に神戸市役