M！LK（ミルク）リーダー吉田仁人（25）が16日、TBS系「アッコにおまかせ！」（日曜午前11時45分）に生出演。NHK紅白歌合戦に初出場が決まったことで、“洗礼”を浴びた。番組では、紅白歌合戦の初出場歌手らを集めた会見の様子を紹介。「おまかせ」出演経験があるFRUITS ZIPPER、＆TEAM、新浜レオン、M！LK、CANDY TUNEの紅白初出場を「おまかせ！準レギュラーから5組が出場！」と伝えると、陣内智則が「困るって。たぶん出たこと