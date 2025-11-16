女優の吉岡里帆（32歳）が、11月15日に放送されたトーク番組「土スタ」（NHK）に出演。大河ドラマ「豊臣兄弟！」で共演する仲野太賀との共演に「すごい、個人的な思いがありまして」と語った。2026年の大河ドラマ「豊臣兄弟！」に出演する吉岡里帆が、自分の役は春頃から出演する役ではあるものの、すでにクランクインはしたと話し、「主演の、（仲野）太賀くん。私もすごい、個人的な思いがありまして。私が初めて夫婦役を演じた