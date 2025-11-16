真庭警察署 警察官などになりすまして、高齢者からキャッシュカードをだまし取ろうとした中国人の男を逮捕。詐欺未遂の疑いで逮捕されたのは中国国籍の無職の男（37）です。 警察によりますと、男は氏名不明者と共謀し11月12日から15日までの間、数回にわたり警察官になりすまして、真庭市内に住む８０代の高齢男性の家に電話しました。そして、「あなたの通帳がマネーロンダリングに使われている通帳の出