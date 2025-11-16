将棋の第33期倉敷藤花戦3番勝負の第3局は16日、岡山県倉敷市で指され、先手の福間香奈倉敷藤花が91手で挑戦者の伊藤沙恵女流四段を破り、2勝1敗で防衛、11連覇を果たした。倉敷藤花の獲得は通算16期となった。