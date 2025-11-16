日本自動車会議所は１６日、静岡県の富士スピードウェイで、米国で人気の自動車レース「ＮＡＳＣＡＲ（ナスカー）」に参戦する車両がデモ走行を行うイベントを開催した。日米の自動車文化の交流との位置づけで、ナスカーに参戦しているトヨタ自動車、米フォード、米シボレーのレース車６台が登場した。デモ走行では、日米の著名ドライバーがレース車のハンドルを握り、サーキットを周回した。デモ走行に先立ち、日本自動車会議