16日、南魚沼市の民家の柿の木にクマ1頭が居座っているのが確認されました。現場は、南魚沼市大木六の民家の柿の木です。警察によりますと、16日午前10時40分頃、「クマ1頭が柿の木に登って、柿を食べていたの見た」と目撃者から通報がありました。クマの体長は約1メートルだということです。午後2時現在、クマは柿の木に登って居座ったままだということです。近くには民家も多く、警察や南魚沼市などは住民に対して注意を呼