ソフトバンクの村上泰斗投手（18）が16日、みずほペイペイドーム内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、現状維持の年俸800万円でサインした。（金額は推定）ドラフト1位で入団した右腕は1年目の今季、1、2軍公式戦では登板はなかった。今季ドラフト1位で入団した12選手の中で、唯一2軍戦も含めた公式戦の出場経験がなかった。6月からは右肘と腰の炎症のためリハビリ組調整が続いた。1年目について村上は「正直悔しい思いが強