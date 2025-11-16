福岡南署は16日、福岡市南区柳河内1丁目付近で15日午後1時ごろ、小学生男児が歩いていたところ、ベンチに座っていた男性外国人からズボンを脱がせてほしいと頼まれる事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。男性は20代、黒人、白色パーカ着用だったという。