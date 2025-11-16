タレントで俳優の磯山さやかが１６日までに配信された爆笑問題のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「爆笑問題のコントテレビの話」に出演し、志村けんさんの思い出を語った。磯山がグラビアデビュー後、一気に人気を獲得したことに太田光が「バラエティーを席巻してるもんな。最初は志村さん？あえて組んだのは」と尋ねた。磯山は記憶をたどるような表情で「そうですね。２０代なかばくらいで。最初は舞台をやられていて」と、志村さん