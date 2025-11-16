ドジャースのブレイク・スネル投手が１４日（日本時間１５日）、インスタグラムを更新。ロス市内に登場した自身の壁画の写真を投稿した。壁画は契約を結ぶＮｉｋｅと、グラフィティアーティストのダニエル・チャカ・ラモス氏がコラボして製作したもの。スネルは「この壁画を見に来ないとね。ＬＡ、愛をありがとう」と感謝した。ＮｉｋｅＬＡのインスタグラムでも様子を投稿。ワールドシリーズを制覇した記念に契約選手の山