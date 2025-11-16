ÇÐÍ¥¡¦ÀîºêËãÀ¤¡Ê62¡Ë¤¬16ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¿·º§¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡ª¡×¡ÊÆüÍË¸å0¡¦55¡Ë¤Ë21ºÐ²¼¤ÎºÊ¤ÇÎÁÍý¸¦µæ²È¤Î²Ö²»¤µ¤ó¡Ê41¡Ë¤È¤È¤â¤Ë½Ð±é¡£¤«¤Ä¤Æ¤Î¥Ï¥Ë¡¼¥È¥é¥Ã¥×¤ÇÌ£¤ï¤Ã¤¿¤É¤óÄì¤ò¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Àîºê¤Ï1976Ç¯¡¢13ºÐ¤ÇÃ±¿È¤Ç¾åµþ¤·¡¢1977Ç¯¤Ë¥ì¥³¡¼¥É¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¿ôÇ¯¸å¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï1990Ç¯¤Ë¸µ¥â¥Ç¥ë¤Î½÷À­