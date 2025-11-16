元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂（59）が16日放送の日本テレビ系「一茂×かまいたちゲンバ」（日曜午前10時25分）に出演。番組にたびたび出演する名物マネジャー柿沼さんの近況を明かした。一茂とかまいたちは「町田リス園」に訪れ、リスにエサやりを体験した。番組ではこれまで、一茂とかまいたちがロケを行っている間に両方のマネジャーやメークのスタッフらがロケそっちのけで“女子会”をしている模様をたびたび放送。今