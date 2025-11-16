ねっとり食感がクセになる里いも。一年を通して出回っていますが、じつは今が旬なんです。 皮を剥くのがちょっと手間だけど、レンチンすればつるりと簡単。つぶした里いもにマヨネーズを混ぜたあえごろもをからめるだけで、やさしいコクとまろやかさが楽しめる、手軽な変わりだねが完成します。『里いもの共あえ』のレシピ材料（2人分）里いも……6個（約400g） マヨネーズ……大さじ3 粗びき黒こしょう……少々作り方（1）里いも