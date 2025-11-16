15日に行われた明治安田J3リーグ第36節、18位のAC長野パルセイロはホームでテゲバジャーロ宮崎と対戦しました。勝ってJ3残留を決めたいパルセイロ。試合は前半45分、パルセイロは宮崎に先制を許すと、その後も決定機をつくることができず0対1で敗れました。勝ち点は35のままでJ3残留を決めることはできませんでした。次節は23日、アウェーで首位争い中の栃木シティと対戦します。