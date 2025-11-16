１６日午前１１時２０分頃、秋田県能代市柳町の商業施設「イオン能代店」で、従業員から「クマが店内に入ってきた」と１１０番があった。その後、県職員がクマに吹き矢で麻酔をかけ、駆除した。従業員や買い物客は避難し、けが人はなかった。能代署の発表によると、クマは体長約８０センチで、従業員が近くにあったものでバリケードを築き、１階の家具売り場に閉じ込めた。現場はＪＲ能代駅から北西に約７５０メートルで、市