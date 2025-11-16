最終日、ホールアウトした脇元華（右）。通算16アンダーで優勝した＝グレートアイランドC伊藤園レディース最終日（16日・千葉県グレートアイランドC＝6769ヤード、パー72）28歳の脇元華が8バーディー、1ボギーの65をマークして2打差8位から逆転し、通算16アンダーの200でツアー初制覇を果たした。優勝賞金は1800万円。3打差の2位が工藤優海と永井花奈だった。永峰咲希、原英莉花ら3人が12アンダーで4位。ポイントランキング1位