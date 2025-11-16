[11.16 J3第36節](愛鷹)※14:00開始主審:山岡良介<出場メンバー>[アスルクラロ沼津]先発GK 30 ジローン・ゲギムDF 5 篠崎輝和DF 7 沼田航征DF 34 宮㟢海斗MF 2 宮脇茂夫MF 13 渡井翔琉MF 14 徳永晃太郎MF 22 一丸大地MF 24 柳町魁耀MF 35 向井ひな太FW 23 白輪地敬大控えGK 21 前田宙杜DF 16 三原秀真DF 28 井上航希MF 10 佐藤尚輝MF 11 森夢真MF 18 菅井拓也MF 77 エンリック・マルティネスFW 19 齋藤学FW 20 川又堅