[11.16 J3第36節](ギオンス)※14:00開始主審:Shungo Kikuchi<出場メンバー>[SC相模原]先発GK 46 バウマンDF 2 加藤大育DF 20 山内琳太郎DF 54 綿引康MF 7 河野諒祐MF 10 中山陸MF 24 杉本蓮MF 26 西久保駿介MF 27 西山拓実MF 41 田鎖勇作FW 9 ラファエル・フルタード控えGK 31 猪瀬康介DF 5 田代真一DF 16 高野遼DF 18 三鬼海MF 6 徳永裕大MF 8 大迫塁MF 15 前田泰良FW 11 武藤雄樹FW 97 藤沼拓夢監督シュタルフ悠紀リヒャル