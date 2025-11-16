[11.16 J3第36節](Axis)※14:00開始主審:小林拓矢<出場メンバー>[ガイナーレ鳥取]先発GK 31 高麗稜太DF 6 温井駿斗DF 42 金浦真樹DF 44 ヴァンイヤーデン・ショーンMF 10 富樫佑太MF 11 東條敦輝MF 13 清水祐輔MF 21 河村匠MF 32 伊川拓MF 34 曽我大地FW 18 半田航也控えGK 39 櫻庭立樹DF 8 田中恵太DF 17 松本太一DF 77 橋本清太郎MF 16 丸山壮大MF 27 西田結平MF 66 土肥航大FW 9 棚田遼FW 19 三木直土監督林健太郎[ギラヴ