[11.16 J3第36節](長野U)※14:00開始主審:上田隆生<出場メンバー>[松本山雅FC]先発GK 1 大内一生DF 16 宮部大己DF 36 松村厳DF 44 野々村鷹人MF 14 安藤翼MF 18 大橋尚志MF 24 小川大貴MF 40 樋口大輝MF 41 村越凱光MF 46 安永玲央FW 43 林誠道控えGK 35 神田渉馬DF 19 杉田隼DF 22 佐相壱明MF 15 山本康裕MF 20 前田陸王MF 23 滝裕太MF 25 川上航立MF 30 國分龍司FW 42 田中想来監督早川知伸[FC大阪]先発GK 1 山本透衣DF 3