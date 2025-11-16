[11.16 J3第36節](とうスタ)※14:00開始主審:安川公規<出場メンバー>[福島ユナイテッドFC]先発GK 1 上田智輝DF 2 山田将之DF 3 松長根悠仁DF 17 藤谷匠DF 28 鈴直樹MF 7 針谷岳晃MF 20 城定幹大MF 30 狩野海晟FW 9 清水一雅FW 10 森晃太FW 11 芦部晃生控えGK 22 吉丸絢梓DF 23 安在達弥DF 27 野末学DF 55 柴田徹MF 6 上畑佑平士MF 8 吉永大志MF 37 由井航太FW 18 矢島輝一FW 40 樋口寛規監督寺田周平[奈良クラブ]先発GK 15