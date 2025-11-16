1990年〜2000年代のロックシーンを一世風靡したヴィジュアル系バンド延べ15組が集結する＜CrossRoad fest＞。La’cryma Christi、SHAZNA、Plastic Tree、FAIRY FORE、Psycho le Cému、Waive、D’ESPAIRSRAYが出演した初日＜DAY1＞を終え、2日目＜DAY2＞にはLa’cryma Christi、PENICILLIN、FANTASTIC◇CIRCUS、SHAZNA、L‘luvia、wyse、Waive、LM.Cが出演。BARKSではこちらの特設ページにて、クイックレポートを掲載していく