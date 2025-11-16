元「モーニング娘。」でタレントの加護亜依（37）が16日までに自身のインスタグラムを更新。プライベートショットを披露した。加護は「友人の結婚式に出席しました」と書き出し、淡い水色のドレス姿を披露。「あぁ幸せいっぱい！！末永くお幸せに...そしてこれからも仲良くしてね！おめでとう」と続けた。この投稿にファンからは「大人っぽくていい感じ」「マジで綺麗なんだよな…」「う…美しい…」「ドレスも髪も可愛い」