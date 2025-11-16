京都１１Ｒ・エリザベス女王杯・Ｇ１・馬トク激走馬＝パラディレーヌ秋３戦目。千田輝彦調教師は「２戦とも１番強い競馬をしてくれている」と振り返る。出遅れたローズステークス（８着）は直線で前が開かず、大外枠からラスト猛追した秋華賞（３着）は丹内騎手が「前半を中途半端に外を回りたくなかったので、大事に脚をためました。能力は見せてくれましたが、展開がはまってくれていれば」と悔しがった。この中間は、坂路で