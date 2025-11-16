浙江省義烏市のグローバルデジタルトレードセンター内に設けられた情報展示エリア。（１０月３０日撮影、義烏＝新華社記者／劉力航）【新華社北京11月16日】中国共産党は10月、第20期中央委員会第4回全体会議（4中全会）で、「国民経済・社会発展第15次5カ年規画（2026〜30年）」策定に関する党中央委員会の提案を採択した。「提案」に盛り込まれたキーワードについて解説する。第5回は「デジタル貿易」。▽「提案」の原文デ